Venerdì 17 Maggio 2024, 07:00

Furto sventato ieri in via delle Regioni ad Aprilia attorno alle 12.15, all’altezza di Fabian Fruit. È stato grazie al coraggio di un uomo che - notando che due uomini stavano rubando il portafoglio ad un anziano - è intervenuto e ha messo in fuga i ladri. Un fatto avvenuto in pieno giorno e in pieno centro.

L’anziano - un 70enne - era in stato confusionale, alcuni testimoni ipotizzano che i due malfattori possano aver spruzzato qualcosa nell’aria per renderlo meno reattivo. Ma sta di fatto che stavano per mettere a segno il furto. Un uomo camminava davanti all’anziano, una seconda persona, invece, lo seguiva e pian piano stava aprendo il borsello per prelevare il portafoglio.

La scena è finita sotto agli occhi del cittadino apriliano, che vuole rimanere anonimo, che non ha esitato un momento ad intervenire per fermare i due ladri. Ha iniziato ad urlare e ha iniziato a correre andando verso i due malviventi. È stato così che entrambi hanno preferito fuggire e far perdere le loro tracce.

La vittima del tentativo di furto non si è reso conto di nulla, è rimasto senza parole quando ha scoperto che ci stava per rimettere il portafoglio.

«Ero in compagnia di mio figlio piccolo - ha detto il cittadino che ha sventato il furto - per questo ho cercato di controllarmi. Ma appena ho visto che quei due stavano per derubare un povero anziano non ci ho visto più. Ho subito messo tutti in allerta, è bastato questo per farli fuggire. Spero di non incontrarli più. A questo punto è bene che si aumentino i controlli. È accaduto tutto a due passi da piazza Roma, dal Comune, in una zona trafficata». L’anziano aveva appena comprato il pane per il pranzo.