Una rapina andata male e finita in violenta aggressione. Continua ad essere rovente il clima ad Aprilia dove l’altra sera due malviventi, armati di pistola, hanno assaltato una pizzeria all’incrocio tra via Selciatella e via Pantanelle. I due rapinatori giunti a bordo di uno scooter, con indosso caschi integrali e guanti, sono entrati all’interno dell’attività armi in pugno e minacciato il titolare della pizzeria per impossessarsi della cassa.

La rapina

Una rapina con lo stesso identico modus operandi degli ultimi colpi avvenuti in città. Stavolta però i due malviventi non avevano fatto i conti con un dipendente del negozio. Come nella circostanza della rapina ai danni del distributore di benzina di via del Genio Civile, anche in questo caso i banditi sono stati affrontati dal dipendente che gli si è avventato contro. A quel punto il rapinatore con l’arma in pugno, che probabilmente non si aspettava una tale reazione, lo ha colpito con il calcio della pistola al volto e fuggire a bordo del motorino, facendo perdere le proprie tracce. Il dipendente che ha evitato la rapina è rimasto ferito lievemente alla testa ma ha preferito di non ricorrere alle cure mediche del personale sanitario del 118. Alcuni minuti dopo sono stati avvisati i carabinieri della stazione di Campoverde. I militari giunti in via Selciatella hanno ascoltato i testimoni della tentata rapina e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza, dando immediatamente avvio alle indagini.

I precedenti

Nelle ultime due settimane il quadrante sud della città, compreso tra Campoverde, via Selciatella e via del Genio Civile, sembra finito nel mirino dei malviventi. Prima la rapina al distributore di benzina di Fiamma 2000 sulla via Pontina, poi i colpi, uno riuscito e uno fallito, ai danni delle due aree di rifornimento Ip di via Pontina e via del Genio Civile. Mercoledì sera la tentata rapina ai danni della pizzeria di via Selciatella. Senza contare l’assalto al ristorante orientale situato sulla via Nettunense alle porte di Aprilia ed il furto con la mazza da Caffè Vergnano. Una serie impressionante di episodi che non lascia tranquilli i commercianti ed i privati cittadini. Resta da capire se dietro a questa vera e propria escalation di rapine e furti ci sia la stessa mano oppure se ad agire siano stati gruppi diversi. Intanto ieri sera si è svolto un servizio alto impatto antirapina realizzato dai carabinieri del reparto territoriale. Un’operazione che verrà bissata anche stasera e che punta a frenare le azioni criminali su tutto il territorio.