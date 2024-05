Domenica 19 Maggio 2024, 07:55

Pugni, schiaffi e calci fuori dal pub. Notte violenta quella tra venerdì e sabato ad Aprilia dove si è verificata una rissa fuori da un noto pub di via Toscanini. L’episodio è avvenuto qualche minuto dopo l’una, dove c’erano decine e decine di ragazzi che stavano trascorrendo la serata tra i tavolini del pub. Chi sorseggiava una birra, chi un cocktail, chi si divertiva con i propri amici. Una serata normale come tante altre.

All’improvviso si è scatenato il caos. Un ragazzo seduto a un tavolino, in compagnia di altre persone, ha preso di mira uno dei camerieri del locale. L’aggressore, che da una prima ricostruzione dovrebbe avere poco meno di trent’anni, sembra che abbia dato in escandescenza perché convinto di essere guardato in malo modo proprio dal cameriere. Si è alzato di scatto, lo ha raggiunto e gli ha sferrato un pugno. Il cameriere è finito per terra con una vistosa ferita al volto.

Vedendo quanto appena accaduto, si è avvicinata anche una ragazza, anch’ella dipendente del locale. La giovane è stata spintonata dall’aggressore che l’ha scaraventata a terra con violenza. A quel punto sono intervenuti altri ragazzi a difesa del personale del locale e che hanno cercato di placare l’aggressore. Ne è nata una rissa di alcuni minuti. A farne le spese è stato in particolare un ragazzo colpito alla testa e sanguinante dal volto.

Ma a finire nel mirino del giovane violento è stato anche il titolare del pub che dopo aver sentito cadere in terra bicchieri e tavolini, è uscito fuori dal locale per capire cosa stesse succedendo. L’aggressore gli si è avvicinato e l’ho ha preso per il collo. Una colluttazione di pochi secondi prima che il ragazzo violento si allontanasse e facesse perdere le proprie tracce.

Allertati dai presenti, sul posto sono arrivati i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che hanno riportato la situazione alla calma e poi hanno ascoltato alcuni testimoni dell’aggressione. Il gruppetto protagonista del caos però si era già dileguato. Gli uomini dell’arma hanno quindi setacciato le vie del centro urbano, tentando di risalire e identificare l’aggressore ma senza fortuna.

«È successo tutto in pochi secondi – spiega una ragazza testimone della rissa – questo ragazzo con vistosi tatuaggi sul corpo si è alzato di scatto e ha picchiato il cameriere. Abbiamo capito che tutto sarebbe nato da uno sguardo di troppo. Poi ha continuato a prendersela con i presenti, prima con una ragazza, poi con altri coetanei che sono intervenuti per fermarlo. Alla fine anche il proprietario del locale è stato afferrato e picchiato. Una serata tranquilla che ha rischiato di finire molto male».