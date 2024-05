Domenica 19 Maggio 2024, 23:55

IL CASO

L’intervista a Pierantonio Palluzzi diventa subito un caso. Il presidente di Ance Latina ha raccontato come immagina Latina nei prossimi 30 anni: un centro pedonalizzato ma raggiungibile facilmente anche in auto, grazie a tanti sottopassi e a tanti parcheggi interrati; una marina con le cubature di oggi trasferite indietro a 200 metri dal mare e trasformate in un quartiere smart. Insomma: una città moderna ed europea, capace di attirare cervelli e business. Una città felice.

«Condivido l’approccio offerto da Palluzzi, ma non posso sottacere di essere rimasta sorpresa dal fatto che nel corso della lunga disamina del presidente di Ance non vi sia stato un solo accenno alle attività che l’amministrazione comunale sta svolgendo da qualche mese proprio nella direzione indicata da Palluzzi». Basta questa frase per comprendere che la sindaca e il suo staff non l’hanno presa bene. Leggere sui giornali di un progetto così importante, pieno di soluzioni concrete e corredato di rendering, beh, a piazza del Popolo non è piaciuto.

Va detto a onor del vero che il presidente Palluzzi ha fornito alla stampa un solo rendering del progetto, forse il meno interessante. Dicendo espressamente di voler condividere il progetto nella sua interezza con la sindaca e l’amministrazione comunale. Evidentemente non è bastato.

La sindaca, solitamente molto misurata, se la prende anche con i giornalisti che hanno fatto le domande a Palluzzi. «Mi sorprende anche che i giornalisti non abbiano colto una circostanza importante, e cioè che già in conferenza stampa e anche attraverso diversi comunicati, proprio il primo cittadino di Latina abbia parlato di pedonalità diffusa, di sistemi di parcheggio sotterranei capaci di consentire ai cittadini di arrivare nel cuore della città in automobile e poi di camminare, percorrere e vivere gli spazi di superficie sottratti alla sosta e alla circolazione dei veicoli».

In realtà del progetto di Palluzzi colpisce soprattutto l’organicità e come sia stato calato sul capoluogo e sui suoi problemi: la rambla lungo viale Don Morosini è la prima idea concreta di riqualificare uno dei punti più degradati di Latina. Non è detto che sia la migliore e neppure quella giusta. Ma è sicuramente la prima.

La sindaca però cerca di passare oltre: «Va bene così: che si sia avviato un dibattito pubblico sui temi proposti da Palluzzi è comunque apprezzabile. Mi corre però l’obbligo di correggere il tiro su ciò che sembra emergere da quella intervista: c’è chi pensa e c’è un’amministrazione che non pensa e non fa». Chi lo pensa? Palluzzi? I lettori dei giornali? La sindaca non lo dice ma aggiunge: «Ebbene, le cose non stanno così, ed è proprio il presidente di Ance a poter testimoniare di essere stato recentemente invitato, insieme ai rappresentanti delle altre categorie produttive a condividere con gli assessori all’Urbanistica Muzio e alla Marina Di Cocco l’idea messa a punto nel corso del convegno “Sorella Acqua” di condividere con tutte le forze sociali e produttive del territorio un progetto di pianificazione e riassetto dell’intera Marina di Latina, sia sul fronte del mare che a terra».

Per la sindaca era «l’avvio di un iter concertato e destinato a proseguire non appena verrà affidato l’incarico di revisione del Ppe della Marina, con l’intento dichiarato di offrire ai professionisti che avranno ottenuto l’incarico attraverso l’adesione all’avviso pubblico in fase di stesura, una chiave di lettura politica elaborata dall’amministrazione insieme a tutte le energie e le professionalità cittadine». Quante volte quell’incarico è stato già affidato? Andando a memoria ci pensò il dirigente Rino Monti circa 15 anni fa, chissà se è mai stato presentato.

La sindaca spiega di aver prospettato un coinvolgimento sui temi che riguardano la tassazione del centro urbano» a quegli stessi soggetti. E per questo si domanda: «Perché nessuno dei rappresentanti invitati a farsi protagonisti nel disegno di condividere lo sforzo per il rinnovamento della città abbia correttamente evitato fughe in avanti su una visione già condivisa ancorché soltanto abbozzata, mentre il presidente dell’Ance ha invece imboccato la strada di una corsa in solitaria».

Malgrado ciò, continua «anche grazie alle esternazioni di Palluzzi, non mancheremo di dare seguito con una serie di incontri pubblici che sarà cura dell’amministrazione promuovere quanto prima».

Vittorio Buongiorno

