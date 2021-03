Latina Calcio 1932, ufficiale l'arrivo del tecnico Ciullo

Dopo l'esonero di Scudieri, che continua a far discutere, il Latina Calcio 1932 ufficializza l'arrivo di Salvatore Ciullo. In serata, dopo un lungo confronto con il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, il presidente Antonio Terracciano e il vice Giuseppe D’Apuzzo, l'allenatore classe 1968 ex Brindisi ha firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Non ci sarà nemmeno il tempo di presentarlo, la trasferta in Sardegna con la Torres è già dietro l'angolo. Una partita decisiva per la rincorsa al Monterosi capolista del girone G di Serie D.

