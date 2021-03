Il Latina Calcio 1932 punta sul tecnico Salvatore Ciullo

A poche ore dall'esonero di Raffaele Scudieri, il Latina si prepara a presentare il nuovo allenatore. Si tratta di Salvatore Ciullo, tecnico con trascorsi anche in serie C con Martina Franca, Melfi e Taranto. Un allenatore di temperamento chiamato a rincorrere il Monterosi capolista nel girone G di serie D a più tre dai nerazzurri (potenzialmente a più sei rispetto ai nerazzurri). Anche Ciullo, così come Scudieri, predilige la difesa a tre, ma è a centrocampo che potrebbe cambiare qualcosa. Nelle sue esperienze passate il tecnico classe 1968 ha spesso utilizzato cinque centrocampisti a supporto di due attaccanti. Vedremo se sarà così anche alla guida del Latina. Si attende il comunicato ufficiale della società.

Ultimo aggiornamento: 14:16

