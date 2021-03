Latina shock, esonerato a sorpresa il tecnico Raffaele Scudieri

Un fulmine a ciel sereno nel Latina Calcio 1932. Pochi minuti fa la società nerazzurra ha deciso di esonerare il tecnico Raffaele Scudieri, allenatore arrivato questa estate e che aveva portato i suoi ragazzi in testa alla classifica nel girone G di Serie D. Una decisione a dir poco sorprendente visto il cammino dei pontini, attualmente secondi in classifica a meno tre dal Monterosi, che intanto nel recupero infrasettimanale ha fatto suo il match con il Muravera.

Nella giornata odierna Scudieri aveva diretto regolarmente l'allenamento in vista della prossima trasferta in Sardegna per la sfida con la Torres. In serata poi il comunicato del club. Sulla propria pagina Facebook il tecnico ha postato così: "Mi hanno ucciso... senza un perché". Da capire, oltre alle ragioni che hanno portato all'esonero, chi prenderà il suo posto per continuare la caccia alla serie C.

Ultimo aggiornamento: 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA