Martedì 30 Aprile 2024, 05:30

Sono in corso in piazza Salvo D’Acquisto i lavori per realizzare uno spartitraffico nell’area antistante la stazione ferroviaria. Questo ha comportato un restringimento della carreggiata: tuttavia in questo modo gli autobus non riescono più a passare. Se ne sono accorti gli stessi cittadini, che hanno immortalato sui social tre bus di Ferrovie dello Stato in evidente difficoltà costretti a salire sul marciapiede per poter effettuare la svolta. Foto e video sono diventati virali.

«L’area antistante la stazione ferroviaria di Cisterna è un cantiere ancora aperto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli – e i mezzi che sono transitati con difficoltà sono stati messi a disposizione da Ferrovie dello Stato a supporto dei pendolari». Un servizio che ha garantito domenica il collegamento sostitutivo per il sud pontino, essendo stata interrotta la linea ferroviaria per lavori di manutenzione. L’area prevista dalla sosta dei pullman è individuata nel parcheggio di via Lombardia, il parcheggio a ridosso dello stadio Bartolani.

La questione è finita in consiglio comunale per voce del consigliere di opposizione Pierluigi Di Cori che ha presentato un’interrogazione all’assessore ai lavori pubblici: «Dopo il restringimento della rotatoria in piazza Cesare Battisti, i cittadini segnalano il difficile passaggio di tre autobus nella zona della stazione in cui si stanno svolgendo dei lavori, disagi che fanno intendere che ci sarà bisogno di nuovo di interventi e quindi modificare un altro progetto iniziale».

Non si è fatta attendere la replica dell’assessore Santilli. «Cisterna non è uno snodo viario regionale - ha affermato in aula - e quindi un fronte non idoneo per il passaggio di autobus, quello che è accaduto riguarda chi ha pensato di inserirsi in una zona dove sono in corso dei lavori e in una zona in cui comunque non è previsto il passaggio di mezzi pesanti. In precedenza era accaduta una situazione simile sulla rotatoria in piazza Cesare Battisti, che preciso non è stata mai modificata o ridotta, un camion era rimasto incastrato al passaggio durante la realizzazione dell’opera e in quel caso la trasgressione fu anche sanzionata. Il passaggio antistante lo snodo ferroviario, in piazza Salvo D’Acquisto, è realizzato per il traffico di mezzi di trasporto pubblico locale, sono mesi che per motivi legati ad esigenze di Ferrovie dello Stato i pendolari vengono prelevati per essere portati a destinazione. L’evento di cui parliamo è legato al primo episodio accaduto dopo un mese di attuazione del servizio».