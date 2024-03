Morto il 17enne rimasto coinvolto in un incidente con lo scooter a Formia

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni coinvolto questa mattina in un drammatico incidente stradale sulla Strada Regionale 630 a Formia. Il giovane viaggiava in sella a uno scooter quando, per cause ancora al vaglio della polizia locale di Formia, si è scontrato con un autocarro guidato da un 35enne di Spigno Saturnia.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi: è stato necessario il trasferimento in eliambulanza in un ospedale romano: durante il volo, visto che il quadro clinico stava peggiorando rapidamente, l'elicottero è stato fatto atterrare all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Poco dopo il ricovero, purtroppo, il 17enne è deceduto.

Sul posto, oltre alla municipale, anche iu carabinieri della stazione di Formia per la gestione della viabilità.