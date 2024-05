Incendio distrugge un capannone ad Aprilia, diverse esplosioni nella notte

Devastante incendio ieri sera ad Aprilia. Ad andare completamente a fuoco un deposito che conteneva al suo interno materiali di vario tipo e genere. Inoltre il capannone fungeva anche da deposito di camion. Il rogo è divampato verso le 22e30 in via del Commercio, nella zona industriale della città. Le fiamme altissime hanno raggiunto diversi metri di altezza ed erano visibili a diversi chilometri di distanza. Non appena giunta la segnalazione, sul posto sono sopraggiunte diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno iniziato subito le operazioni, non facili, di spegnimento del rogo.

Al loro arrivo però la situazione era già drammatica. Presenti in via del Commercio anche due ambulanze del 118 ed i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Diverse le esplosioni causate dal maxi incendio.

Tutta ancora da chiarire e definire l'origine delle fiamme ma l'ipotesi di un rogo di natura dolosa è molto probabile. In questo senso sarà importante il responso dei filmati delle telecamere di videosorveglianza che verranno acquisiti nelle prossime ore dalle forze dell'ordine. Un incendio devastante che ha fatto tornare alla memoria all'intera comunità apriliani altri roghi analoghi avvenuti nel recente passato.