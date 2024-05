Domenica 5 Maggio 2024, 06:45

Meno due al giorno della verità, alla partita da dentro o fuori. Martedì c'è la prima tappa di un percorso che non ammette passi falsi e che il Latina Calcio 1932 si augura possa essere il più lungi possibile. Dopo aver conosciuto il nome dell'avversario, il Taranto, il tecnico Gaetano Fontana ha intensificato il suo lavoro per arrivare preparati alla sfida che si disputerà alle 20.30 allo stadio Iacovone.

Dal capoluogo pontino, come sempre, saranno tanti i tifosi che seguiranno la squadra, nonostante la gara si giochi durante la settimana e in un orario non semplice. I supporters erano in attesa di conoscere i dettagli relativi all'acquisto dei tagliandi, ma al momento non è possibile acquistare i biglietti per la partita valida per la poule promozione. A causa di problemi al sistema di sicurezza dell'impianto, l'apertura della prevendita è stata rimandata. Non se ne saprà di più almeno fino a lunedì, quando verrà effettuato un nuovo sopralluogo nello stadio che ospita le gare della formazione di Capuano. Dopo aver atteso per diversi giorni comunicazioni sul nome dell'avversario play off, visto il ricorso presentato proprio dal Taranto contro i 4 punti di penalizzazione, adesso tocca ai sostenitori del Latina pazientare prima di avere il via libera per seguire capitan Di Livio e compagni. Un percorso a ostacoli che di certo non fa bene ai nerazzurri che per passare il turno dovranno solamente vincere nei 90'. C'è bisogno, quindi, non solo di una prestazione maiuscola, ma anche del supporto dei tifosi che durante l'anno non è mai mancato, sia in casa che in trasferta.

ALLENAMENTI

Si stanno curando tutti i dettagli della sfida con i rossoblù, stamattina la squadra si ritroverà allo stadio Francioni per assimilare tutte le informazioni necessarie per poter superare un avversario che, nell'ultima gara di campionato, ha mostrato grandi doti, ma anche delle lacune. Sabato scorso, infatti, dopo un primo tempo in cui i pugliesi sono stati bravi ad approfittare delle lacune difensive palesate dai pontini, c'è stato un secondo tempo di diverso spessore, nel quale il Latina ha saputo creare, dopo aver dimezzato lo svantaggio, i presupposti per arrivare al pareggio. Il bello della poule promozione è che si riparte di nuovo da zero, consapevoli che giocare in trasferta con un solo risultato a disposizione non è il massimo della vita. Durante la stagione, però, i nerazzurri hanno dato prova di carattere in diverse occasioni, specie nei match disputati lontano da casa. Si può fare e il Latina farà il massimo per andare avanti nella mini competizione che mette in palio un posto per la prossima serie B. Un cammino pieno di insidie e avversari di valore, ma c'è il desiderio da parte dei ragazzi di Fontana di fare qualcosa di importante.

Durante la settimana anche il direttore sportivo Matteo Patti ha voluto spronare la squadra che ha intenzione di mettersi alle spalle i quattro ko consecutivi che sono costati due posizioni in classifica. Dopo il successo interno con il Foggia, infatti, c'erano le possibilità per provare ad attaccare il settimo posto, quello che avrebbe permesso ai pontini di giocare in casa il primo turno play off, sapendo di poter contare su vittoria e pareggio. E invece, dopo aver perso con il Sorrento, essere andati al tappeto con la Turris davanti al proprio pubblico e aver lasciato l'intera posta anche con Benevento e Taranto, si è rischiato paradossalmente anche di finire fuori dalla poule promozione. Ora, però, si ricomincia, con lo spirito dei giorni migliori e la voglia di stupire.

Il Latina è deciso a sovvertire i pronostici, con una partita di alto livello contro un avversario forte, in salute, ma non imbattibile. Le qualità per mettere in difficoltà i pugliesi ci sono tutte e crederci, in fondo, non costa nulla.