Luca Falcon morto a 35 anni: quel sorriso in moto con la protesi alla gamba amputata. In giro per l'Africa ad aiutare i bimbi come lui

Luca Falcon aveva 35 anni. Originario di Verona, aveva subito l'amputazione a una gamba otto anni fa. Quattro anni dopo mette su un progetto di raccolta fondi e protesi ortopediche da donare ai bambini africani che, come lui, si ritrovano senza arti per colpa della guerra. L'associazione di volontariato si chiama "Karma on the road", l'aveva fondata insieme alla moglie Giulia Trabucco che oggi lo piange. Quello che è successo (la morte di Luca, ndr) «non ha senso è solo schifosamente ingiusto», scrive la ragazza sulla pagina Facebook dell'associazione.

Luca è morto in un altro incidente stradale domenica notte, in moto, mentre stava raggiungendo Città del capo.