Minaccia gli operai di un cantiere edile con un coltello: bloccato e denunciato

Un cittadino del Gambia di 28 anni è stato denunciato dalla polizia minacce aggravate. Nel corso della mattinata di venerdì, la sala operativa della Questura era stata allertata da un operaio di un cantiere edile, che aveva segnalato la presenza di un cittadino straniero il quale, brandendo un coltello, stava proferendo parole incomprensibili verso di lui e verso gli altri operai del cantiere. Giunti sul posto gli agenti della Squadra volante hanno riscontrato l’effettiva presenza dell’uomo segnalato con ancora in mano il coltello e gli hanno intimato di lasciare l’arma e consegnarsi.

Il 28enne ha lasciato cadere il coltello in terra e a quel punto è stato bloccato e non ha opposto resistenza. In seguito sottoposto a controllo più approfondito da parte dei poliziotti ed effettuate le attività volte all’identificazione del soggetto, è risultato sprovvisto di titolo per la regolare permanenza sul territorio.

Alla luce degli accadimenti il soggetto è stato pertanto denunciato in stato di libertà per minacce aggravate e, in seguito all’attività dell’Ufficio immigrazione della Questura di Latina che ne ha accertato l’irregolarità sul territorio, è stato tradotto presso il centro per il rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria a Roma, dove saranno poste in essere le successive attività volte al rimpatrio nel paese di origine.

