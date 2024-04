Stalking contro l'ex compagna, 48enne finisce in carcere

La Polizia di Formia ha arrestato un 48enne, già gravato da precedenti di polizia, in esecuzione ad un provvedimento di carcerazione, emesso dal Tribunale di Cassino per espiare la pena di 8 mesi.

L'uomo era stato indagato per il reato di stalking ai danni della ex compagna, i fatti sono avvenuti a Formia dal mese di febbraio 2019 al maggio 2019. L'uomo, all’esito del processo, è stato ritenuto colpevole del reato e condannato in via definitiva. Oggi, dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotosegnaletici, è stato condotto nel carcere di Cassino.