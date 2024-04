Sabato 27 Aprile 2024, 06:10

Un gesto di gentilezza si è trasformato in un incubo per una donna formiana, vittima di quella è che definita la “truffa con gli occhiali” nel quartiere di San Giulio, a due passi dall’ufficio postale. L’episodio, avvenuto mercoledì mattina, dimostra ancora una volta l’ingegno subdolo dei malviventi e la necessità di prestare massima attenzione.

La signora, in attesa del proprio turno in auto, è stata avvicinata da una donna che, con fare premuroso, le ha segnalato la presenza di un paio di occhiali caduti a terra proprio dietro la sua vettura.

Mossa da buona fede, la donna è scesa dall’auto per controllare, ma era solo un’abile messa in scena per distrarla. Mentre la donna era china a raccogliere gli occhiali, un complice della truffatrice, nascosto in agguato, si è avvicinato silenziosamente alla sua auto e si è appropriato della sua borsa, situata sul sedile del passeggero. Con destrezza, ha afferrato la borsa e si è dileguato rapidamente.

Realizzando il raggiro appena subito, la donna ha istintivamente cercato di fermare i malviventi, ma la loro fuga è stata orchestrata con precisione. Con scaltrezza, i truffatori sono riusciti a salire a bordo di un’auto che li attendeva nelle vicinanze, e in pochi istanti si sono allontanati nella confusione del traffico cittadino, sfuggendo alla cattura.

La vittima è stata soccorsa da alcune persone che si trovavano nei pressi dell’ufficio postale, che hanno chiamato il 118. La donna è stata affidate alle cure del personale, fortunatamente non ha riportato ferite, ma è stata scossa dall’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Formia, diretti dal Tenente Alessandro Tolo, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Oltre alle testimonianze raccolte sul luogo, sono state acquisite le immagini di videosorveglianza comunali al fine di trovare il numero di targa del mezzo con il quale i malviventi si sono dati alla fuga.

Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a prestare attenzione a questo tipo di truffe, che sfruttano la cortesia e la distrazione delle persone per sottrarre loro beni personali. In particolare, consigliano di diffidare di estranei che si avvicinano con fare troppo premuroso.