Martedì 23 Aprile 2024, 05:30

Per quattro lunghi mesi aveva esercitato, da febbraio a maggio del 2019, azioni di stalking nei confronti della sua ex compagna, dalla quale era stato alla fine denunciato per questo genere di reato, purtroppo molto diffuso negli ultimi tempi, e per il quale è stato poi condannato, dopo il processo al tribunale di Cassino, a otto mesi di reclusione.

L’altro ieri, a distanza di cinque anni dall’accaduto, lo stalker, un 47enne di Formia gravato da precedenti di polizia, è stato raggiunto da un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Cassino e notificatogli dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, che lo hanno accompagnato in stato d’arresto nella casa circondariale di Cassino, dove dovrà espiare gli otto mesi di reclusione inflittigli dal Tribunale ciociaro. E’ l’epilogo di una storia di minacce, appostamenti, richieste ossessive, consumati per quattro mesi di seguito, tra il febbraio e il maggio 2019, che ha visto al centro della penosa vicenda il 47enne residente a Formia e la sua ex compagna, una giovane donna anche lei di Formia, che, vittima per mesi delle attenzioni morbose dell’uomo che non si rassegnava alla fine della loro relazione, è stata perseguitata per lungo tempo, finché, stanca e preoccupata per essere finita nel mirino dello stalker, non si è recata negli uffici del commissariato di polizia di Formia per sporgere denuncia contro il suo ex. E’ iniziata perciò una minuziosa attività di indagine da parte della polizia, che ha portato gli agenti ad accertare il contenuto delle telefonate e i movimenti del 47enne e ad informare, al termine, l’autorità giudiziaria.

L’uomo è stato raggiunto inizialmente da un provvedimento di divieto di avvicinamento all’abitazione ed ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna. E per lui è scattato anche l’obbligo del braccialetto elettronico. Quindi il processo in tribunale con la condanna a otto mesi di reclusione, il ricorso in appello, respinto, e ora la notifica della sentenza, eseguita dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, ed il conseguente trasferimento del 47enne nella casa circondariale di Cassino per l’espiazione della pena.