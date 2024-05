Ciclostorica: in bici lungo la linea Gustav, tra memoria e natura

SCAURI

Lo spettacolo del mare e i tesori della collina: è l’obiettivo della quarta edizione de “La Marittima-Ciclostorica del Bicicletterario”, evento non agonistico organizzato dal Cosmos-Comitato spontaneo mobilità sostenibile in partnership con la Scuola di ciclismo “Aurunci Cycling Team”, in programma oggi, con partenza e arrivo a Scauri. Un suggestivo itinerario tra la Riviera di Ulisse ed i Monti Aurunci, sulle tracce della “Linea Gustav”, il cui sfondamento, a cura delle truppe anglo-americane, si verificò nel maggio di 80 anni fa. Circa 100 appassionati delle 2 ruote, appartenenti ad una dozzina di club tra Lazio, Umbria, Toscana, Campania e Puglia, si cimenteranno sui due circuiti: “Linea Gustav” di 77 km (Scauri-Minturno-Castelforte-Santi Cosma e Damiano-Coreno Ausonio-Ausonia-Spigno Saturnia-Penitro-Scauri) e “Marica” di 40 km (Scauri-Minturno-S. Maria Infante-Capodacqua-Penitro-Scauri). «Ci piace pensare – sottolinea Luca Gargiulo, presidente del Cosmos - che la bicicletta sia un’apertura al mondo: una sorta di osservatorio. Un avamposto mobile ma veloce il giusto, in grado così di farci conoscere luoghi e persone sempre diversi e di capirne usi, costumi, tradizioni, storia.

Gli appassionati del ciclismo lento, allegro ed ipersostenibile si ritroveranno all’Arena Mallozzi, armati dei loro “cavalli di ferro” di memoria antica e vestiti di tutto punto. “La Marittima” renderà anche un simbolico omaggio a coloro i quali hanno sacrificato la loro giovane vita per la nostra libertà, con una visita al Cimitero militare del Commonwealth di Minturno, dove riposano 2.049 caduti». Scontata la partecipazione dei “Ciclisti Scauresi”, guidati dal presidente Modesto Forte, che coloreranno di biancazzurro il suggestivo itinerario dal Lungomare di Scauri alle pendici degli Aurunci. Il via questa mattina alle 8,30. Base dell’evento sarà l’Arena Mallozzi, sede nel weekend di un mercatino, di un’esposizione di bici d’epoca, di una libreria itinerante. Il prologo si è registrato ieri: alle 11, nella Pineta Recillo, Marittima Baby under 15; alle 15,30 premiazione del Bicicletterario (concorso per opere inedite sue due ruote) e ieri sera si è tenuto il concerto gratuito di musica dance anni ’90 della band “Mama’s Bag”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA