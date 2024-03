Morto Luca Falcon in un incidente, donava protesi ai bimbi amputati come lui. Scriveva: «Raggiungerò il Sud-Africa, o morirò provandoci»

Scriveva sui social: "Raggiungerò il Sud-Africa, o morirò provandoci.” Luca Falcon era di Verona, aveva 35 anni, ed è morto in Angola in un incidente stradale. Si trovava in Africa per via dell'associazione di volontariato "Karma on the road" che aveva fondato lui stesso. Luca aveva subito l'amputazione ad una gamba dopo un incidente stradale otto anni fa e pensava a chi come lui si era trovato da un giorno all'altro senza un arto. In Africa, l'amputazione diventa necessaria per le ferite di guerra. Una condizione molto diversa dalla sua ma che non ha impedito a questo ragazzo di solidarizzare con queste persone così simili a lui, soprattutto coi bimbi. Allora Luca ha messo in piedi un associazione appena quattro anni fa e ha pensato di aiutare i bimbi, amputati come lui. Con la sua onlus donava protesi ortopediche ai piccoli vittime di guerra.

Il suo lavoro continuerà, c'è da scommetterci, visto l'enorme commozione che ha suscitato la sua morte e le condoglianze che stanno arrivando a sua moglie Giulia Trabucco, cofondatrice di "Karma on the road", che ha annunciato la terribile notizia sui social.

Insieme raccoglievano donazioni di protesi usate o dimesse che poi venivano riutilizzate per dare un'opportunità di vita migliore a persone amputate nei paesi del terzo mondo, in particolare bambini.

I dettagli dell'incidente non sono ancora chiari: Luca Falcon stava attraversando l'Africa in moto e - da quanto si è appreso - è stato coinvolto in uno scontro con un camion, restando ucciso.

Un destino crudele, perché il giovane veronese nel 2016 era già stato vittima di un gravissimo incidente in moto a Verona, nel quale aveva perso una gamba, ma proprio da quel tragico evento aveva trovato la forza di fondare l'associazione per aiutare persone che avevano subito le stesse conseguenze.

«Raggiungerò il Sud-Africa, o morirò provandoci», ha scritto la moglie Giulia du Facebook citando il marito, che con la sua moto in questo viaggio aveva già attraversato alcuni paesi africani ed era diretto a Città del Capo.

Il presidente della Camera Fontana: «Storia di coraggio»

«Dopo un terribile incidente stradale aveva fondato Karma on the Road, realtà che ha recuperato e donato centinaia di protesi ortopediche in particolare ai bambini africani vittime della guerra. La storia di Luca Falcon, di cui piangiamo la scomparsa, è una storia di coraggio, di uno spirito forte che ha superato le difficoltà mettendosi al servizio degli altri e facendo del bene. La sua scomparsa ci addolora profondamente. Siamo vicini alla moglie, a tutti i suoi familiari e a chi, in questi anni, è stato suo compagno di strada». Cosí il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, a proposito dell'incidente mortale di Falcon.