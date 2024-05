Supermarket dello spaccio ad Aprilia: due arresti

APRILIA

Li hanno sorpresi con più di un etto di cocaina in casa, soldi in contanti e materiali per confezionare lo stupefacente. Droga che era pronta per essere spacciata tra le vie del quartiere di Toscanini. Ancora una volta è la più grande zona popolare di Aprilia il teatro dell’ennesima operazione antidroga realizzata, nelle scorse ore, dai carabinieri del reparto territoriale di via Tiberio. I militari, agli ordini del tenente colonnello Paolo Guida, hanno effettuato un blitz all’interno di un appartamento situato in una palazzina di Toscanini al cui interno viveva una coppia di quarantenni. Operazione scattata dopo una serie di attività di investigazione che avevano portato alla luce un viavai sospetto verso e da quell’abitazione. Così, nelle scorse ore, i carabinieri hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento, perquisendolo da cima a fondo. E, al termine dei controlli, sono stati rinvenuti centoventi grammi di cocaina, di cui una parte giù suddivisa in dosi pronte per la vendita. Non solo. I militari del reparto territoriale di via Tiberio hanno anche messo sotto sequestro un quaderno che conteneva diversi appunti scritti, presumibilmente legati all’attività di spaccio delle sostanze stupefacenti. Oltre a ciò, sono stati trovati anche mille euro in contanti, divisi in banconote di piccolo taglio, e materiale per pesare e confezionare la droga.

Per la coppia di quarantenni, un uomo e una donna con precedenti specifici, sono scattate le manette. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo di convalida. I due pusher apriliani devono rispondere dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope. Continua incessante quindi il lavoro di contrasto dei reati in materia di stupefacenti portati avanti dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. Il quartiere Toscanini, già nei mesi scorsi, era stato oggetto di numerosi controlli da parte delle forze dell’ordine. Operazioni che avevano portato al sequestro di droga ed armi. La più clamorosa avvenne nel settembre dell’anno passato, quando durante una verifica i carabinieri di via Tiberio rinvennero in uno scantinato di via Inghilterra circa tre chili e mezzo di droga tra cocaina e crack, ben sette pistole tutte risultate oggetto di furto, un silenziatore, due giubbotti antiproiettile e munizioni da guerra. In quel caso, a finire nei guai fu un 40enne del posto, volto noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, che venne tratto immediatamente in arresto.

Alessandro Piazzolla

© RIPRODUZIONE RISERVATA