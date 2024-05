Abbandona 6 cuccioli di cane, tradito dai social: denunciato

LA STORIA

Abbandona sei cuccioli di cane in diverse zone della città di Cisterna, i piccoli animali vengono trovati e messi in salvo. Il proprietario i giorni prima, nel periodo precedente le festività natalizie, aveva postato le foto sulla propria pagina facebook in cui si appellava agli amici virtuali per trovare persone disponibili ad adottare i sei meticci. Nulla di fatto, così l’uomo, un 47enne di Cisterna, decide di abbandonarli, ma lo fa passando ripetutamente sotto le telecamere del sistema di videorsorveglianza comunale, così quando il fatto viene denunciato, tra gli agenti di polizia locale qualcuno riconosce i cagnolini e si mette alla ricerca dei post pubblicati qualche mese prima sulle pagine social del proprietario e incrocia i dati con i mezzi intestati allo stesso.

Gli agenti diretti dal comandate Raoul De Michelis, in seguito ad un esposto pervenuto negli uffici nel mese di gennaio in merito all’abbandono di sei cuccioli di cani, dopo i necessari accertamenti, ha deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di 47 anni, residente a Cisterna di Latina, per il reato di abbandono di animali ai sensi dell’articolo 727 del Codice Penale.

Il fatto è accaduto ad inizio anno, nella notte tra il 2 ed il 3 gennaio 2024 venivano abbandonati sei cuccioli di cane in due diverse strade del territorio comunale.

Dopo due giorni, vissuti al freddo senza né acqua né cibo, a seguito di un esposto presentato da un cittadino, una pattuglia della Polizia Locale si recava sul luogo indicato e individuava i cuccioli sprovvisti di microchip che venivano recuperati da una volontaria per poi essere affidati alle cure dell’associazione “Chance for pets” operante nel territorio. La Polizia Locale è risalita al responsabile dell’abbandono analizzando i filmati postati su alcuni social network che ritraevano l’uomo insieme ai cuccioli, poi denunciato. Convocato nel comando di corso della Repubblica, di fronte alle contestazioni mossegli, ammetteva le proprie responsabilità. Il controllo degli animali d’affezione e la lotta al randagismo nell’ultimo anno ha comportato una serie di attività da parte del comando di Polizia Locale anche grazie alle segnalazioni dei cittadini ed alla collaborazione con le associazioni di protezione degli animali presenti sul territorio.

«Ve li ricordate questi cuccioli?», uno tra i tanti commenti social comparsi nelle ore successiva alla denuncia. «Questo significa iniziare a fare qualcosa affinché le persone diano un valore alla vita degli animali! Grazie a chi si è adoperato in ogni direzione».

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA