Concerto di beneficenza all'Aeronautica in favore di "Martina e la sua luna"

Beneficenza per ricordare una ragazza prematuramente scomparsa e sostenere l'associazione "Martina e la sua luna Onlus". E' il succo della serata che si è svolta presso la 4ª brigata dell’Aeronautica militare di Borgo Piave a Latina. Un forte messaggio di solidarietà, trasmesso attraverso un momento di spettacolo che ha visto come protagonisti i giovani studenti del Liceo musicale Alessandro Manzoni, la scuola dove Martina studiava e dove le compagne di classe hanno preso al suo posto il diploma , dopo il decesso della ragazza a causa di un tumoreL’evento, organizzato dalla 4ª Brigata, rientra in un una serie di attività di beneficenza che da tempo impegnano le donne e gli uomini in azzurro. L’orchestra del Liceo Musicale, ha eseguito per l’occasione brani di famosi artisti quali Astor Piazzolla ed Ennio Morricone e del repertorio classico natalizio.La presidente dell’associazione, Edy Govetto, ha espresso parole di ringraziamento per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso la sua organizzazione, evidenziandone le attività in favore delle famiglie i cui figli sono colpiti da gravi malattie, affinché gli stessi «riescano a vivere con spensieratezza un così difficile momento».Il Comandante della 4ª Brigata, Generale di Brigata Vincenzo Falzarano, a sua volta, ha ringraziato i ragazzi dell’orchestra che con la loro esibizione hanno allietato la serata. Parole di riconoscimento verso la Onlus “Martina e la lua luna” che con la sua storia e il suo operato ha “donato” a tutti i presenti un momento di profonda riflessione su quali siano i veri valori della vita e sull’importanza di aiutare sempre il prossimo.A conclusione della serata il Prefetto di Latina ha ripercorso alcuni momenti che hanno portato alla fondazione di “Martina e la sua Luna” e ha auspicato che in futuro vengano sempre realizzate nuove iniziative a sostegno dei progetti della OnlusL’associazione “Martina e la sua Luna”, tra i molteplici scopi sociali, offre sostegno psicologico e occasioni di incontro ai familiari dei ragazzi malati oncologici, ne promuove l’integrazione scolastica, li aiuta a realizzare i desideri, attività o passioni e sostiene economicamente le famiglie che ne hanno necessità.