Droni Astore e lanciamissili Atacms: così l'Italia rinforzerà il proprio arsenale (e spenderà un miliardo)

Droni (i primi a disposizione dell'Aeronautica italiana) e batterie di lanciamissili. Il ministro Guido Crosetto ha intenzione di fornire nuove armi alla Difesa e il valore si attesta a circa un miliardo. L'analisi è di Milex, l'osservatorio sulle spese militari. Sono stati sottoposti al parere delle commissioni Difesa del Parlamento due importanti programmi per l'acquisto di droni armati di produzione italiana (Leonardo) e di batterie lanciamissili ATACMS di produzione americana. Per intenderci, quelli di cui si è tanto parlato perché utilizzati per la guerra in Ucraina.