Miss America 2024? Ecco Madison Harsh, ufficiale (e pilota) dell'Aeronautica militare Usa: ha 22 anni

Madison Marsh, una sottotenente di 22 anni dell'aeronautica americana e studentessa del master presso il programma di politiche pubbliche della Harvard Kennedy School, è stata eletta domenica sera a Orlando, in Florida come Miss America del 2024. Marsh, che rappresenta lo stato del Colorado, è il primo ufficiale dell'aeronautica militare in servizio attivo a ricevere il titolo.

Il concorso

Il concorso ha seguito tre notti di gare preliminari. All'inizio dell'evento principale, il campo è stato ristretto a 11 semifinalisti: 10 scelti dai giudici preliminari e uno tramite un voto pubblico aperto ai fan e ai follower dello spettacolo in tutti gli Stati Uniti. Queste 11 donne hanno poi partecipato a quattro round della competizione: uno spettacolo di fitness; un ciclo di discussione sugli “argomenti caldi”, che ha sostituito le più tradizionali domande e risposte del concorso con una serie disparata di punti di discussione; una performance di talento; e una presentazione dell'abito da sera, prima che venissero annunciati i cinque finalisti. Marsh e Breaux, che sono stati seguiti nella classifica finale dal secondo, terzo e quarto classificato, rispettivamente Cydney Bridges dell'Indiana, Mallory Hudson del Kentucky e Caroline Parente del Rhode Island.

Madison Marsh, la passione del volo

Nel dibattito un po' disparato, che ha affrontato argomenti tra cui terrorismo, tecnologia, nutrizione e cambiamento climatico, Madison Marsh ha risposto al tema della droga in America ricordando la battaglia della sua defunta madre contro il cancro al pancreas.