Militari italiani: in 1.700 in Scandinavia alle manovre Nato più vasta dai tempi della guerra fredda, schierati 90mila soldati sotto gli occhi di Putin

L'ultima volta che la Nato aveva schierato più soldati c'erano ancora l'Unione Sovietica e il Muro di Berlino, c'era insomma la Guerra Fredda. Trentasei anni fa toccò al presidente George Bush senior firmare il via libera alle grandi manovre che portarono 100mila soldati del Patto Atlantico a muoversi in lungo e in largo sulla mappa del Risiko europeo di fronte ai confini con il Patto di Varsavia guidato da Mikhail Gorbaciov. Era la versione 1988 dell' annuale esercitazione Reforger (Return of forces to Germany) che già nel nome riportava al precedente conflitto mondiale. All'epoca vennero allestite dall'Occidente manovre militari in formato ipertrofico perché la perestroika (ristrutturazione) di Gorbaciov faceva già scricchiolare i contrafforti dell'impero sovietico.

Ora, con la guerra in Ucraina scatenata da Mosca arrivata a un punto critico, è invece in corso l'esercitazione Steadfast Defender 2024 (Difesa costante) che fino a maggio vedrà in campo 90mila soldati dei 31 paesi (presto 32 con l'ingresso della Svezia) dell'alleanza atlantica che rispetto al 1988 si affaccia direttamente sui confini della Russia di Putin. La Nato, in altre parole, mostra i muscoli come non ha mai fatto da quando il contesto europeo si è modificato con il dissolvimento del Patto di Varsavia. Del resto non c'erano precedenti neppure come quello della guerra scatenata in Ucraina da Putin.

Si tratta di esercitazioni di cielo, terra e mare dela durata di oltre tre mesi che comprendono numerose "sotto manovre" perché bisogna mostrare sul campo quello che la Russia sa già grazie alla propria intelligence, ma che non deve sottovalutare ora che fa la voce grossa in Ucraina e che accusa la Nato di tirare troppo la corda con il rischio di innescare valutazioni sul deterrente nucleare che riporta al punto di parte del giro dell'Oca della Guerra Fredda.