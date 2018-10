Maturità alla memoria per Martina, il ministro Bussetti consegna a Latina il diploma ai genitori

Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha conferito questa mattina il diploma alla memoria di Martina Natale, la ragazza morta il 12 giugno scorso e per la quale le amiche a luglio hanno sostenuto l’esame di Stato, illustrando la sua tesina. Il ministro è arrivato intorno alle 11 al “Manzoni”, il liceo frequentato da Martina.

Ad attenderlo oltre ai genitori di Martina c'erano la dirigente, i professori e le compagne della V BL che si sono maturate quest'estate. La storia di Martina ha commosso l'Italia tanto da spingere il ministro Marco Bussetti a venire a Latina per consegnare personalmente il diploma ai genitori e al fratello della ragazza morta di leucemia alla vigilia degli esami di maturità.

«Essere qui per me è stato spontaneo, ero appena arrivato al Ministero e ho detto subito che il gesto delle compagnei di classe di discutere per lei la tesina andava riconosciuto - ha detto Bussetti - consegno il diploma a due persone meravigliose e a un ragazzo speciale, idealmente a un istituto che ha saputo rappresentare quello che significa essere scuola, una comunità e non un luogo dove semplicemente imparare qualcosa»

Commovente il discorso della mamma: «Posso dire solo quello che ho nel cuore, nel video avete visto come era importante per me, per noi, tenere le mani di Martina che non abbiamo mai lasciato da quando è nata fino all'ultimo, ma è stata lei a darci tutto e a insegnare tanto a noi»

La cerimonia si era aperta con l'orchestra del Liceo Musicale "Manzoni", diretta da Salvatore Campo, che aveva eseguito l'inno d'Italia, quello d'Europa e con una soprano che ha cantato "La vergine degli angeli" di Giuseppe Verdi.

Ultimo aggiornamento: 12:53

