Calcio, serie C: il Latina vince in casa della Paganese e sogna

Il Latina vince in casa della Paganese (2-1) e adesso sogna in grande. Settimo risultato utile consecutivo e una importante vittoria in trasferta - la seconda di seguito dopo quella di Foggia - consentomp ai nerazzurri di sognare i play off.

La partita - recupero della seconda giornata di ritorno del girone C di serie C - è terminata con il risultato acquisito nel primo tempo quando i nerazzurri, andati sotto al 19' grazie al gol di Tommasini, sono capaci di ribaltare l'incontro nel giro di 10 minuti prima con il pari di Carletti al 32' poi con il raddoppio di Ercolano al 41'.