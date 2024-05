Dazn aumenta il costo dell'abbonamento e più offerte: ecco cosa cambia (e da quando)

Aumenta l’abbonamento così come aumenta l’offerta. Gli utenti di Dazn si sono visti recapitare una lettera nella quale vengono specificati i futuri sviluppi della tv via streaming e anche alcuni cambiamenti di carattere commerciale. Aumenta a partire dal 24 agosto 2024 l’abbonamento annuale del piano Dazn Standard, quello che consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione.

Dazn, aumenti: cosa succede

Lo stesso piano permette di registrare l’App Dazn su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio Dazn in mobilità, ma non mentre viene utilizzato un altro dispositivo registrato.

Il prezzo con pagamento in un’unica soluzione del piano Standard è di 359 euro, pari a 29,92 euro al mese. Quello dell'unica soluzione resta, però, sempre il piano di pagamento più conveniente nel panorama Dazn. Per chi invece volesse pagare in maniera mensile dal prossimo 11 giugno sarà disponibile un piano annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità pari a 34,99 euro al mese. Infine, resta valido il piano mensile senza vincoli a 40,99 euro al mese che permette di disdire di mese in mese.

Con questo abbonamento si può vedere tutta la serie A, la Liga di recente rinnovata fino al 2029, il meglio della Liga portoghese, tutto il basket italiano ed europeo, il Volley con le competizioni internazionale, l’offerta completa di Eurosport con i canali HD 1 e 2 arricchita da pochi giorni con sei nuovi canali tematici che si attiveranno in vista delle Olimpiadi, l’Nfl, il mondo degli sport da combattimento e molto altro. Ma vediamo gli altri cambiamenti:

Start (pacchetto multisport) a partire da 8,25 euro al mese se si opta per il pass Annuale (99 euro l’anno con pagamento anticipato) o 11,99 euro al mese per la formula rateizzata di 12 mesi. I prezzi sono quelli già comunicati a gennaio. Con l’abbonamento Start si può vedere tutto il basket italiano ed europeo, il volley con l’offerta che si è da poco arricchita con le migliori coppe internazionali femminili e maschili (Nations League, Mondiale per Club, Beach Soccer e molto altro), il calcio femminile con la Uefa Women’s Champions League

è disponibile su due reti Internet a partire da 49 euro al mese (25euro per due al mese per un totale di 599 euro) se si opta per un abbonamento annuale con pagamento anticipato o 59,99 euro (30 euro per due al mese) se si opta per quello rateizzato in 12 mesi. Prima quello annuale era di 539 euro e quello mensile di 49,99 euro. Con questo abbonamento si può vedere tutta la serie A, la Liga di recente rinnovata fino al 2029, il meglio della Liga portoghese, tutto il basket italiano ed europeo, il Volley con le competizioni internazionale, l’offerta completa di Eurosport con i canali HD 1 e 2 arricchita da pochi giorni con 6 nuovi canali tematici che si attiveranno in vista delle Olimpiadi, l’Nfl, il mondo degli sport da combattimento e molto altro. Se si vuole solo il servizio Dazn (e non offerte in bundle come quelle proposte da Tim), conviene sempre abbonarsi direttamente alla piattaforma. Se ci si iscrive tramite Google, Apple o Amazon ci saranno dei costi maggiorativi. Anche Dazn (come Netflix e Spotify) sta, infatti, rivedendo le politiche di gestione degli utenti che decidono di abbonarsi attraverso Apple e Google

