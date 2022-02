Calcio, serie C: Kragl "fugge" ad Avellino, Latina furioso

Dopo aver svolto le visite mediche e partecipato alla seduta di allenamento prima della gara con la Paganese, si attendeva solo la firma sul contratto. Ma Oliver Kragl, improvvisamente, ha cambiato idea accasandosi all'Avellino. Uno shock per il Latina Calcio 1932, ormai sicuro di aver messo in rosa quel centrocampista di cui si sentiva forte la necessità, adesso invece si ritrova a dover riempiere un vuoto, considerando anche la cessione di Marcucci alla Pistoiese. Beffa doppia se si pensa che lo scambio Zini-Matarese è saltato per pochissimi minuti. La società è letteralmente furiosa con il calciatore tedesco che non ha più risposto alle chiamate dei dirigenti nerazzurri. Costretti ora a guardarsi velocemente intorno per porre rimedio ad una situazione paradossale.

