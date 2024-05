Venerdì 17 Maggio 2024, 05:00

«La Fc Viterbo? Non c'è problema, posso rilevarla anche domani mattina. Ma per partecipare alla manifestazione di interesse voglio delle garanzie sullo stadio Enrico Rocchi e anche la disponibilità del Vincenzo Rossi al Pilastro». La chiosa è di Piero Camilli. Invocato dalla piazza gialloblù per risollevare le sorti del calcio cittadino, proprio come fece dieci anni fa con la Viterbese Castrense, l'imprenditore di Grotte di Castro chiarisce la sua posizione sulla sua eventuale discesa in campo in prima persona con la FC Viterbo e la conseguente partecipazione alla manifestazione di interesse per la gestione dell'impianto di via della Palazzina. "«Per vincere ci vogliono le strutture - precisa Camilli - e partecipando alla manifestazione di interesse adesso prenderemo un impianto in condizioni disastrose. C'è da ripristinare il manto erboso, non ci sono più nemmeno le panchine. Si parla di cifre importanti per rimetterlo a posto, chi si fa carico di queste spese? Se partecipando alla manifestazione di interesse dovessi avere uno stadio rimesso a posto, allora se ne può anche parlare». Piero Camilli esprime poi la sua seconda perplessità legata allo stadio Vincenzo Rossi al Pilastro. «Ricordo che quel campo - riprende - lo feci rimettere a posto proprio io in occasione della mia prima esperienza a Viterbo. Durante la settimana ci allenavamo a Grotte a Tarquinia, ma ripeto che per costruire un ciclo vincente con uno staff di quello che porterei io ci vogliono anche le strutture. Per cui, anche la concessione dello stadio Vincenzo Rossi dovrebbe essere legata a quella del Rocchi. La manifestazione di interesse scade il prossimo 27 maggio? Non c'è problema, io la Fc Viterbo posso rilevarla anche domani mattina, ma prima devo avere queste garanzie. Nella stagione appena conclusa, ho messo soldi come sponsor nella Fc Viterbo. Ma non sono mai andato a vedere una partita, poiché una squadra che disputava le gare casalinghe a Vignanello comunque non la sentivo mia. Certamente a Viterbo sarebbe tutto differente». I prossimi giorni e a questo punto, la prossima settimana, saranno fondamentali per capire quelle che saranno le sorti del calcio cittadino in vista della prossima stagione che tutti gli sportivi viterbesi si augurano sia quella del ritorno a casa. Sullo sfondo c'è quindi la Fc Viterbo, che dopo aver disputato un campionato di Eccellenza tra alti e bassi finendo in settima posizione, è in attesa di capire quello che sarà del proprio futuro. Se sbarcare a Viterbo con Piero Camilli, per tentare immediatamente la risalita nel calcio che conta. Se arrivare comunque nella città dei papi, con alla guida un altro imprenditore della capitale, che ha già preso contatto con l'attuale dirigenza. Oppure se disputare il prossimo campionato di Eccellenza, con un organico formato in larga parte da giovani locali, che punti a disputare una stagione tranquilla che abbia come obiettivo la salvezza restando allo stadio Tullio Stefanucci di Vignanello.

