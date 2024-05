Terza: Montorio fa 6 sostituzioni, il giudice sportivo considera l'ultima ininfluente e omologa la vittoria

RIETI - Il Giudice sportivo si è pronunciato in merito all'ultimo turno del campionato provinciale di Terza categoria, confermando il risultato del campo della sfida tra Montorio Romano e Pro Marcellina: i padroni di casa, usciti vittoriosi per 3-0, hanno effettuato però 6 sostituzioni, una in più rispetto al massimo consentito. Il risultato del campo è stato comunque confermato e convalidato: Montorio Romano vince e giocherà lo spareggio per il titolo di campione di Terza categoria contro il Città di Poggio Mirteto.

L’episodio

Nella gara tra la capolista Montorio Romano e la Pro Marcellina, finita con il punteggio di 3-0, i padroni di casa hanno effettuato 6 sostituzioni, una in più rispetto al massimo consentito. Il Giudice Sportivo ha valutato l’ultima sostituzione non influente sul risultato della gara con la regolarità che non è stata inficiata. La sostituzione incriminata è stata effettuata da Montorio al minuto 44:40 del secondo tempo: il fischio finale è arrivato 35 secondi dopo, esattamente al minuto 45:15, con il giocatore entrato in campo in posizione “irregolare” che non ha avuto modo di incidere. Multa per Montorio, risultato omologato e classifica dunque confermata con la formazione romana che chiude la stagione al primo posto a pari merito con il Città di Poggio Mirteto.

Il comunicato

“Questo Organo Giudicante ritiene che, nel caso in esame, la sesta sostituzione non ha avuto influenza nel risultato della gara, la cui regolarita' non è stata dunque inficiata.

Questo poiche', come da giurisprudenza consolidata, la presenza nel terreno di gioco di un calciatore in posizione"irregolare" non costituisce elemento sufficiente a determinare l'irregolarita' della gara, ma e’ necessario verificare l'effettiva incidenza del fatto sulla regolarita’ dell'incontro di per se' una irregolarita' tale da inficiare la competizione, ma e' necessaria la prova di un comportamento attivo del calciatore che in qualche modo possa avere inciso sulle sorti della gara. Pochi secondi di gioco dall'ingresso del calciatore alla fine della gara, sul risultato già acquisito di 3 - 0 a favore della società Pol. Montorio Romano, non sono sufficienti ad un calciatore per alterare in misura apprezzabile l'iter fisiologico della gara, soprattutto in assenza del tempo necessario per intervenire agonisticamente.

Si decide

- di convalidare il risultato acquisito sul campo Pol.Montorio Romano-Pro Marcellina 3-0

- di comminare alla società Pol.Montorio Romano l'ammenda di euro 100

- di inibire il dirigente accompagnatore della soc. Pol Montorio Romano, sig. Moschetti Domenico, fino al 31/05/2024”