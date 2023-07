Domenica 23 Luglio 2023, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 09:52

SCUOLE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l'estate 2024 riprenderà il cartellone di "Cassino-Arte", sospeso alcuni anni fa per inagibilità del Teatro Romano di Cassino . La rassegna per circa trenta anni ha allietato i mesi estivi con grandi eventi di musica, cabaret, canzoni, danza e lirica. La possibile riapertura per l'anno prossimo era stata auspicata tempo fa dall'assessore alla cultura Danilo Grossi al momento della progettazione della messa in sicurezza dell'antica struttura risalente alla metà del primo secolo dopo Cristo. Adesso, dopo l'approvazione della progettazione da parte dell'Area tecnica, l'ufficio appalti della Provincia ha aggiudicato ad una impresa di Atina i lavori di adeguamento del teatro per 526mila euro. Quindi dal prossimo anno ritornerà agibile e a risplendere il teatro e il Comune potrà varare il nuovo cartellone di spettacoli. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria e l'adeguamento antincendio. Il criterio di aggiudicazione era basato sul minor prezzo sulla base d'asta da parte delle cinque ditte partecipanti alla gara d'appalto. Il finanziamento di 770mila euro rientra nell'ambito dei fondi del Pnrr per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L'intervento progettuale prevede la realizzazione delle seguenti opere: manutenzione straordinaria; adeguamento e realizzazione dei percorsi di esodo, degli impianti di emergenza, dell'impianto di illuminazione e tutti quelli previsti nel progetto antincendio; adeguamento alla normativa antincendio; abbattimento delle barriere architettoniche dell'area; fornitura diretta da parte dell'Amministrazione dei moduli prefabbricati dei servizi igienici e del montacarichi. L'immobile ricade in zona di vincolo assoluto nell'ambito della Zona B1 del Piano regolatore generale e gli interventi previsti sono compatibili con le previsioni del Prg e con le normative in materia edilizia ed urbanistica.Un altro bando di gara per l'adeguamento sismico della scuola primaria di via Pascoli per oltre un milione di euro è stato pubblicato dal Comune di Cassino. Vanno così avanti i progetti per mettere in sicurezza sismica gli edifici scolastici comunali. Infatti per tre milioni di euro è stato approvato il progetto per l'adeguamento sismico di quattro blocchi dell'edificio della scuola primaria di via Pascoli. Adesso si può passare alla gara d'appalto e a contrarre l'incarico. Lavori che richiederanno un anno. Nel frattempo sta per completarsi la ristrutturazione della scuola media Di Biasio dove sono previste nuove aule per ospitare tutte le classi senza ricorrere ad altri immobili. Inoltre è stata appaltata ad una ditta di Cassino la ristrutturazione di tre blocchi della scuola elementare Mattei per un valore di 690mila euro. I cantieri sono in atto in quasi tutte le scuole comunali per metterle in sicurezza a garanzia sia degli alunni che del personale. E poi sono stati avviati i lavori di ampliamento del plesso scolastico di via Arno. Qui sorgerà una nuova e moderna mensa scolastica per 230 bambini.