Pauroso incidente in superstrada a Broccostella, coinvolte due moto

Un pauroso incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la superstrada Sora - Cassino, in prossimità dell'uscita per Broccostella. Coinvolte due motociclette, con a bordo due giovani di Piedimonte Matese che rientravano da una gita in Abruzzo, ed un ragazzo a bordo di una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, le due motociclette si sarebbero entrate in contatto finendo entrambe a terra ed urtando il veicolo che procedeva in direzione di Broccostella. Fortunatamente nessuna delle tre persone coinvolte ha riportato ferite gravi. Solo uno dei due motociclisti è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 arrivati immediatamente sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Sora che hanno effettuato i rilievi.

