Sabato 8 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

È partito il Festival dell’Appennino 2024 e saranno 4 le tappe che interessano il Reatino, da questo weekend fino alla fine di agosto. Quattro Comuni della provincia coinvolti, per un programma di iniziative che andrà avanti per tre mesi: Rieti in questo fine settimana, il 14 luglio il Terminillo e Leonessa, il 13 agosto Accumoli e il 17 agosto Amatrice. È la XV edizione del festival, “inclusivo di natura”, iniziativa di cultura, arte, spettacolo e sostenibilità che, dopo il sisma del 2016, vuole essere anche un simbolo di rinascita. La rassegna coinvolge aree di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il primo appuntamento laziale è oggi a Rieti, che culminerà alle 21 (ingresso gratuito come tutti gli appuntamenti della rassegna) con il concerto di Marina Rei, sul lungovelino Bellagamba. «Per il secondo appuntamento del festival - spiegano gli organizzatori - siamo a Rieti a scoprire la sua storia, dove il Velino incontra la via Salaria e chiuderemo la serata con il concerto di Marina Rei. La rassegna dell’Appennino è una manifestazione a vocazione turistica e culturale che unisce escursioni, spettacoli, performance, concerti, incontri, presentazioni ed enogastronomia, favorendo un tipo di turismo esperienziale e accessibile nelle aree interne dell’Appennino centrale». Oggi sarà possibile visitare la “Rieti sotterranea”, alle 17 (durata della visita un’ora e un quarto); la partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione via e-mail a info@festivaldellappennino.it, scrivendo nell’oggetto “visita Rieti sotterranea” (indicando nomi, numero dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico). Il ritrovo è alle 16.45 a piazza Cavour e il via è alle 17. Seguirà la cena libera nel centro di Rieti. Nel concerto delle 21, Marina Rei farà ascoltare i suoi grandi successi e i brani del suo ultimo album. Riguardo agli altri appuntamenti del Reatino, il 14 luglio, a Leonessa, è in programma lo spettacolo dei Piceno pop chorus; il 13 agosto, il festival raggiungerà Accumoli con Filippo Graziani e, il 17 agosto, Amatrice ospiterà gli artisti della Compagnia dei Folli.

Inaugurata a Rieti la mostra fotografica di Francesco Galli “Quando scorre. L’acqua brucia la storia”, nella sede di OpenHub Lazio, in via Pennesi 2. Le foto esposte sono il frutto del progetto del Teatro delle condizioni avverse di Montopoli di Sabina, per raccontare i luoghi e i paesaggi lungo il torrente Farfa. La ricerca di Galli, tra 2008 e 2009, ha interessato la bassa Sabina. La mostra (ingresso libero) resterà aperta fino al 28 giugno, dal lunedì al venerdì (h.9-13 e 14-18).

Nel ricordo del suo ideatore e direttore artistico, Piero Fasciolo, il Labro Festival apre la programmazione dell’estate 2024. Nel teatrino comunale di Labro, fino a domenica, si tiene la residenza artistica sul canto popolare con Raffaello Simeoni, musicista, cantante, compositore e polistrumentista. Si spazia tra canto popolare e le diverse provenienze, l’Italia e le sue polifonie, il repertorio delle regioni, i canti di lavoro, d’amore e di lotta, la loro origine. Il laboratorio è gratuito e aperto a chiunque abbia interesse e curiosità di avvicinarsi al canto popolare: non è necessario conoscere la musica né avere competenze vocali. Il calendario delle lezioni: oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13. È necessaria la prenotazione al numero 339/2445631 - Teatro Alchemico. L’iniziativa è realizzata con il finanziamento del Pnrr, ottenuto dal Comune di Labro a valere sulla misura M1c3 - Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” del Ministero della Cultura, nell’iniziativa europea “NextGenerationEu”. «Ricordando e ringraziando Piero Fasciolo - osserva il sindaco di Labro, Irene Urbani - il Labro Festival è ormai diventato parte integrante della tradizione del territorio che, sempre più, ottiene riscontro in termine di immagine e afflusso turistico, valorizzando il borgo con il suo prestigio e incrementando l’offerta culturale di tutto il centro Italia».

Torri in Sabina “In Rosso”, domenica, dedicata alle rosse di Maranello, con il terzo raduno delle Ferrari a Vescovio e attività collaterali. Organizzato dal Comitato Torri in Rosso, con il patrocinio del Comune di Torri, l’iniziativa quest’anno si svolge interamente in località Vescovio. Dalle 8.30, l’apertura dei mercatini di prodotti tipici e artigianali, la mostra fotografica e le prenotazioni per il volo in elicottero, l’apertura dello stand gastronomico Coldiretti. Alle 10 arrivano le Ferrari, quindi il saluto del sindaco Michele Concezzi, del parroco del Santuario di Vescovio, don Antonino Treppiedi, di Renato Cutrera, pneumologo dell’ospedale Bambin Gesù, del presidente del club Ferrari Poggio Mirteto Fulvio Conti e del presidente del Comitato Torri in Rosso Manlio Serilli. I lavori saranno coordinati da Tiziana Ciavardini. Disponibili mercatini e laboratori di artigianato, corsi di yoga gratuiti e mandala per bambini, curati da Yogaletizia, stand gastronomici della Coldiretti (Campagna Amica) e una rassegna di moto e auto d'epoca. Sarà possibile fare un giro in carrozza nelle zone limitrofe o un volo in elicottero. A metà giornata, esibizione aerea e i “dronisti di Roma” simuleranno il volo con i droni e faranno conoscere la fotografia digitale aerea. Visite guidate alla chiesa della Madonna di Vescovio e presso i siti funerari di epoca romana. Concerto di musica gospel dell’Insieme Harmonico nella chiesa stessa. Parte del ricavato sarà devoluto all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Info: 339/7632566.

A Poggio Mirteto centro, il mercato di primavera mentre, a Poggio Mirteto scalo, la festa delle famiglie. Nel capoluogo, domenica, dalla mattina al tramonto, organizzato dalla nuova Pro loco mirtense, il mercatino di primavera in piazza Martiri della libertà, con stand di artigianato, antiquariato e prodotti tipici. Prevista l’apertura del Museo delle Arti e dei Mestieri (h.10-13) e l’animazione per i bambini (h.10-13). Ci saranno street food con degustazioni e la musica. Visite guidate nel paese dalle 17, con punto d’incontro davanti alla Cattedrale (prenotazioni via social o allo stand della Pro loco).

A Poggio Mirteto scalo, la Festa delle famiglie, organizzata dal Nuovo comitato “Sacra famiglia”, con stand gastronomico, cocktail bar, musica dal vivo. Il programma prevede, questa sera dalle 19.45, stand gastronomico con piatti tipici, area giovani e, alle 21.30, il concerto degli Antartide (Pinguini tattici nucleari tribute band).