Mattia Zaccagni, chi è l'attaccante della Lazio a Euro2024 con l'Italia: la moglie influencer, i figli, la carriera

L'Italia si prepara all'esordio a Euro2024, in programma il 15 giugno contro l'Albania, e tra i 26 convocati di Luciano Spalletti c'è anche Mattia Zaccagni. L'attaccante della Lazio è stato preferito ai vari Politano, Orsolini e prenderà parte alla spedizione in Germania. Nonostante la stagione non troppo brillante con i biancocelesti, il commissario tecnico ha deciso di puntare anche su di lui per provare a difendere il titolo di campioni d'Europa in carica.

