Ondate di calore, altri due giorni da bollino rosso per Frosinone

Leggera frenata dell'ondata di caldo che ha colpito l'Italia, con i bollini rossi di allerta del ministero della Salute che scendono da 19 a 18 durante il fine settimana. Il numero delle città roventi, dunque, diminuisce lievemente.

Queste le città in rosso sabato e domenica. Sabato: Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Viterbo. Le stesse città sono contrassegnate dal bollino rosso di massima allerta per il caldo anche per la giornata di

domenica.