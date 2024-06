Domenica 9 Giugno 2024, 07:00

Studente di 16 anni accusato di violenza sessuale su una ragazzina di tredici anni durante una gita scolastica in Toscana, al via l’incidente probatorio. Secondo le accuse il giovane che si trovava in un albergo a Chianciano con tutta i compagni di istituto, lontano da occhi indiscreti, ed eludendo quindi la sorveglianza degli insegnanti, avrebbe afferrato l’adolescente contro la sua volontà scaraventandola all'interno di un bagno. Poi abusando della sua condizione di inferiorità psichica e fisica, determinata dall’età, l’avrebbe costretta a subire atti sessuali. Nello specifico la tredicenne sarebbe stata costretta a subire palpeggiamenti e il tentativo - fallito - di andare oltre. Il 16enne adesso è stato incriminato per violenza sessuale con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di una persona che non aveva compiuto il 14esimo anno di età. A seguito di tali fatti il pubblico ministero della Procura presso il tribunale per i minorenni di Firenze - che segue il caso per competenza - ha chiesto di poter procedere con l’incidente probatorio.

LA PROCEDURA

Ciò sarebbe finalizzato a valutare la personalità e la capacità a testimoniare della parte offesa il cui stato è soggetto a possibole modificazione, tenuto conto sia del naturale sviluppo psico emotivo sia della rielaborazione delle esperienze vissute, nonché alla luce del quadro probatorio sinora raccolto. In pratica si deve valutare se la ragazza può sostenere o meno - da persona offesa - il peso del processo o se non è il caso di utilizzare la testimonianza già resa e gli elementi raccolti finora.

Il padre del 16enne - che al momento risulta indagato per violenza sessuale - si è rivolto all’avvocato Tony Ceccarelli. Secondo quanto riferito dal minore al sue legale difensore le cose non starebbero proprio come descritte dalla tredicenne. A suo dire non c’era stata alcuna costrizione, in quanto i due si conoscevano da tempo. Sembra che entrambi si vedessero e frequentassero anche fuori dalle mura scolastiche.

LE RICOSTRUZIONI

Sempre a detta dell’indagato tra lui e la ragazzina c’era sicuramente del tenero, quindi quelle effusioni erano state del tutto consenzienti. Ad avvalorare quanto dichiarato, anche alcuni messaggi inviati dalla presunta vittima e che adesso sono al vaglio degli investigatori .

Totalmente diverso il racconto della tredicenne che non appena rientrata dalla gita aveva raccontato alla madre tra le lacrime, quanto accaduto in quella camera di albergo. La donna inorridita da quel racconto aveva fatto scattare immediatamente la denuncia.

Nella vicenda sono finiti anche due insegnanti, iscritti sul registro degli indagai per omessa vigilanza. Per altri due che si trovavano insieme ai colleghi non sono stati ravvisabili invece elementi di responsabilità nei loro confronti. Nei prossimi giorni il giudice fisserà la data dell’incidente probatorio.