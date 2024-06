Frosinone, per le Europee si profila un calo dell'affluenza: alle 19 in Ciociaria -18% rispetto al 2019

Si profila un significativo calo dell'affluenza in Ciociaria per le elezioni europee. Alle 19 di oggi (domenica), infatti, ha votato il 42,27 per cento degli aventi diritto, meno della metà dei circa 411mila elettori. Il dato, piuttosto basso, rilevato alle 23 di ieri (14,87 per cento) è progressivamente salito prima al 25,56 delle 12 odierne e poi al 42,27 delle 19. Si tratta ancora di un valore parziale dal momento che i seggi saranno aperti fino alle 23.

Nella tornata per le Europee di cinque anni fa (si era votato soltanto in una giornata, il 26 maggio 2019) in Ciociaria alle urne era andato il 60,07 per cento degli elettori.