Domenica 9 Giugno 2024, 09:02

Uso improprio di dispositivi sonori, getto pericoloso di oggi da veicolo in marcia. Sono i reati per i quali quattro giovani studenti che frequentano un istituto superiore di Ferentino, poco più che maggiorenni, tutti del circondario, multati per centinaia di euro.

I quattro, l'altra mattina, durante l'ultimo giorno di scuola prima della maturità, avevano pensato bene di entrare a scuola alla seconda ora per prima andare in giro per il territorio di Ferentino a importunare le persone.

LA RICOSTRUZIONE

Saliti a bordo di un potente Suv i quattro si sono diretti verso la via Casilina in direzione di Frosinone dove hanno incontrato un uomo, un 45enne in bicicletta. Individuata la “vittima”, i giovani iniziano a deriderla, ponendosi con l'auto alle spalle ed iniziando a suonare il clacson all' impazzata. L’obiettivo era quello di spaventare il ciclista e farlo cadere. Poco dopo lo hanno affiancato e, continuando a ridere, hanno iniziato a lanciargli contro anche alcuni oggetti che avevano in auto, ottenendo il loro risultato: la caduta dalla bici. A quel punto sono ripartiti ad alta velocità, forse alla ricerca di altri soggetti da importunare. I ragazzi, tutti di comuni limitrofi a Ferentino, non avrebbero immaginato che l'uomo in bici era un carabiniere della stazione di Ferentino, libero dal servizio, il quale grazie al numero di targa ha impiegato poco per capire chi fosse il proprietario e chi era in auto con lui e, soprattutto a capire che si trattava di studenti della stessa classe che frequentano l'ultimo anno di un Istituto superiore di Ferentino. Il carabiniere si è informato anche sull'ora di termine delle lezioni ed alle 14.20, in uniforme e con l'auto di servizio, insieme ai colleghi si è fatto trovare fuori dalla scuola in attesa dei ragazzi. Alla vista degli uomini in divisa i quattro giovani sono rimasti inizialmente indifferenti e tranquilli, poi quando il carabiniere che era stato preso di mira dal gruppo sulla via Casilina si è avvicinato al conducente del Suv i ragazzi hanno capito che qualcosa non andasse per il verso giusto. Hanno riconosciuto il militare che prima avevano deriso mentre era in bicicletta.

I carabinieri hanno chiesto chi fossero gli altri tre sul veicolo e i documenti. I quattro ragazzi individuati sono stati così condotti in caserma dove sono stati multati, oltre a ricevere una scrupolosa lezione di educazione civica e di stile di vita che ricorderanno a lungo.

LA “DIFESA”

I quattro giovani studenti che nei prossimi giorni dovranno affrontare gli esami di maturità, messi davanti alle proprie responsabilità hanno cercato di negare ogni accusa, ma quando i carabinieri hanno mostrato loro il numero di targa ed effettuato anche il controllo incrociato con la scuola per verificare quali fossero stati coloro che avevano saltato la prima ora di lezione nelle classi dell' ultimo anno, non senza vergogna hanno ammesso di aver commesso la bravata per divertimento scusandosi poi per l'accaduto. Ma non gli è bastato per evitare la pesante multa e la lezione di educazione civica. Un importante viatico verso gli esami.

Emiliano Papillo

