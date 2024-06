Latina, affluenza più alta solo nei sei comuni dove si vota anche per eleggere il sindaco

Se l'affluenza per le Elezioni europee è particolarmente bassa in provincia di Latina (Europee, alle 12 a Latina l'affluenza più bassa del Lazio ) diverso il discorso nei sei Comuni pontini dove si vota per eleggere il sindaco. Alle 12 di oggi a livello provinciale l'affluenza nei sei centri era del 41,41 %, due punti in più rispetto alla media regionale. Meglio di Latina avevano fatto solo Viterno (44%) e Rieti (42%).

Nei sei Comuni chiamati al rinnovo del Consilgio Comunale e all'elezione del sindaco record di affluenza alle 12 di oggi a Monte San Biagio (44%), seguito da Maenza (43%) e Sermoneta (42%). Più tiedipa la risposta degli aventi diritto al voto a Prossedi (38%) e Rocca Massima (37,57%).