Sarri: «Milan e Fiorentina perfette per me. Lasciare il Chelsea è stato un grande errore»

Un addio con la Lazio difficile, arrivato con le dimissioni in seguito a un momento difficile con la squadra e ora Maurizio Sarri è in attesa del suo prossimo club. Mentre attende per scoprire quale club guiderà nelle prossime competizioni, l'ex tecnico biancoceleste si è raccontato in un'intervista a Sky Sport, dove ha parlato del suo passato e del futuro. Un pensiero è andato anche al Napoli di De Laurentiis che gli manca molto e che si è affidato a Conte, tecnico che rivoluzionerà la squadra nello stile di gioco.

Il pensiero della panchina si è trasformato in delusione pensando a quei club che non lo hanno cercato in queste settimane. Come lui stesso afferma all'emittente televisiva, c'erano in Serie A alcune situazioni che avrebbero fatto al caso suo come il Milan o la Fiorentina. Infine, la delusione si è fatta rammarico pensando all'addio al Chelsea, una scelta presa frettolosamente nonostante i presupposti per rimanere, per lo meno nella cerchia della Premier League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La voglia di Sarri di tornare in Italia però era troppa e questo lo ha spinto ad abbandonare i Blues.