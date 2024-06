Scambio di accuse per la strage nel Natisone. Si doveva vietare l'accesso alla spiaggia? C'erano tutti i cartelli? Uno di questi, ad esempio, era rotto. Ma il punto di accesso al fiume non insiste sul territorio di Premariacco (il comune dove è avvenuta la tragedia) bensì su di una proprietà privata. E anche lo stesso corso d'acqua non appartiene al centro in provincia di Udine, bensì è della Regione. C'è poi l'indagine della procura sui soccorsi, per verificare se sono stati chiamati quelli più vicini e accertare altre (eventuali) anomalie.

Vediamo chi potrebbe essere coinvolto.

