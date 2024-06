Delitto per questioni di confine, Dell'Uomo arrestato per omicidio volontario. I dissidi con i parenti

E' stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario Alessandro Dell'Uomo, la guardia giurata di 48 anni che questa mattina - domenica 9 giugno - ha ucciso lo zio, Silvio Scaccia, e ferito gravemente il cugino Mariano, noto avvocato del foro di Frosinone.

Il vigilante, assistito dall'avvocato Tony Ceccarelli, avrebbe ricostruito l'accaduto senza fornire però spiegazioni su cosa ha scatenato il gesto questa mattina. Chi conosce Dell'Uomo, nella zona di Castelmassimo, dove si è verificato l'omicidio, lo descrive come un grande lavoratore, una persona che non ha mai dato problemi.

Viene confermato, anche da altri parenti, che da tempo c'erano questioni per un terreno e per la servitù di passaggio, proprio nei pressi di dove si è verificato il delitto. Era in corso anche una causa che si trascinava da anni, senza soluzione. Il terreno si trova nei pressi della superstrada Ferentino-Sora.

«Lasciateci stare» - dicono i familiari della vittima, intorno ai quali si sono strette molte persone che si sono ritrovate presso l'abitazione di Silvio e del figlio.

«E' una tragedia e un giorno molto triste per Veroli - dice il sindaco, Simone Cretaro - conosco bene Mariano, mio collega avvocato, meno le altre persone coinvolte ma siamo molto turbati per quello che è accaduto»