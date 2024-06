Lariano, tragico incidente tra 3 auto in via Ariana: coinvolti 6 passeggeri, morto un uomo anziano

Lariano, tragico incidente tra 3 auto nel tardo pomeriggio, in via Ariana. Coinvolti 6 passeggeri, un uomo anziano è deceduto. La vittima si chiamava Vincenzo Dorascenzi, 86 anni, era residente nella provincia di Frosinone, ex presidente centro sociale anziani di Paliano. Rientrava probabilmente verso casa, quando uno scontro frontale ha coinvolto la sua Fiat Panda, appena aveva lasciato il territorio del comune di Velletri, contro una Jeep Renegade e una Mercedes Station Wagon.

La strada è ancora chiusa in direzione Roma e Frosinone, sul posto si sono portate diverse ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco per soccorrere i feriti, estrarli dalle lamiere contorte delle macchine ed i carabinieri della compagnia di Velletri per i rilievi del tragico scontro. Purtroppo per l'ottantenne non c'è stato nulla da fare, ha perso la vita poco dopo il terribile impatto, dove la sua auto si è anche impennata sulla strada dopo il violento urto con la Jeep Renegade . Gli altri feriti sono stati trasportati in vari ospedali dei Castelli Romani e della capitale.

Foto Luciano Sciurba