Omicidio di Thomas Bricca, l'ex fidanzata di Mattia Toson in aula: «Il giorno del delitto vidi un casco bianco nel bagagliaio»

«Sentivo un rumore provenire dal bagagliaio, qualcosa di rigido che sbatteva contro la parete». Poi la scoperta non appena arrivati all'agriturismo di Veroli: era un casco bianco integrale, che non aveva mai visto. Alle domande della ragazza, Mattia Toson prima nega, poi dice: "È di mio fratello". Subito dopo il casco scompare, ma è in quel momento che Beatrice comincia a sospettare che il fidanzato c'entri qualcosa con la sparatoria ad Alatri che costerà la vita a Thomas Bricca. Agli investigatori lo racconterà 40 giorni dopo l'omicidio e sarà il punto di svolta dell'inchiesta.

Oggi, venerdì 7 luglio, in Corte d'Assise a Frosinone, la supertestimone dell'omicidio di Thomas Bricca, in una deposizione fiume, durata oltre tre ore, ha confermato tutto quanto detto in sede d'indagine.

Senza mai contraddirsi. Ad ascoltarla, nella cella di sicurezza, lo stesso Mattia Toson che per la prima volta, insieme al padre Roberto, ha presenziato all'udienza. Entrambi sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione per l'agguato al Girone di Alatri alle 19.55 del 30 gennaio dello scorso anno. L'arrivo dei killer a bordo di uno scooter. Il guidatore con un casco nero, il passeggero con uno bianco. Gli spari. Uno centra in fronte Thomas che morirà qualche ora dopo al "San Camillo" di Roma. A fare fuoco, secondo l'accusa, sarebbe stato Mattia. Abile tiratore.

Quella sera Mattia deve andare alla festa di compleanno del figlio di Bruno Spada, suo compare, in un agriturismo di Veroli. Mattia passa a prendere l'allora fidanzata, Beatrice, poco dopo le 21. Prima di allora, per circa un'ora, stranamente non aveva risposto ai messaggi. Alla festa arriveranno con oltre mezz'ora di ritardo. Ed è durante il tragitto che Beatrice sente quegli strani rumori arrivare dal bagagliaio dell'auto che dalla mattina ha prestato a Mattia. Beatrice gli chiede cosa sia, Mattia tergiversa. Poi, una volta arrivati all'agriturismo, Beatrice, che si era trattenuta in auto per truccarsi, quando scende, apre la portiera del bagagliaio e scopre un casco bianco. Terrà per se la circostanza per oltre un mese, poi racconta tutto ai carabinieri quando i sospetti sul coinvolgimento di Mattia nell'omicidio si fanno più forti.

Beatrice parla anche delle risse nei giorni precedenti all'omicidio e riferisce che Mattia Toson, dopo l'aggressione all'ex Enal in cui lo zio Francesco Dell'Uomo detto Budella era stato buttato giù dalla scalinata, dirà: «Ci siamo fatti menare dai marocchini, non deve passare questo messaggio, la devono pagare».

La ragazza racconta che qualche mese prima dell'omicidio, a dicembre, aveva visto una pistola nel cassetto del comodino nella camera di letto di Mattia: «L'ho presa in mano, pesava».

L'udienza di oggi si era aperta con la testimonianza della madre dell'ex fidanzata di Mattia. La donna ha riferito che agli inizi di marzo Mattia mandò un messaggio alla figlia: «Per il tuo bene è meglio che controlli l'auto». Subito dopo madre e figlia decidono di rivolgersi ai carabinieri. «Temevamo ci fosse la pistola», dice la ragazza.