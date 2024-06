Mariano Scaccia, chi è il noto avvocato di Frosinone ferito dal cugino a Veroli dopo una lite: è gravissimo. Il padre è stato ucciso

Lotta tra la vita e la morte Mariano Scaccia, l'avvocato di 57 anni ferito questa mattina durante una sparatoria dal cugino Alessandro Dell'Uomo, guardia giurata di 48 anni. L'uomo è stato operato ed è in prognosi riservata all'ospedale Spaziani di Frosinone: uno dei colpi lo ha raggiunto a un polmone.

Nulla da fare invece per il papà, Silvio Scaccia di 85 anni che è deceduto fuori dalla sua abitazione in località Castelmassimo a Veroli. Sono ancora in corso gli accertamenti dei Carabinieri della compagnia di Alatri e del nucleo investigativo del comando provinciale di Frosinone.

Frosinone, litigano per le auto parcheggiate davanti casa: guardia giurata spara e uccide lo zio: Silvio Scaccia muore a 75 anni, grave il figlio

La lite fatale

E' stato confermato che tra i parenti ci fossero da tempo delle discussioni per i confini del terreno e questa mattina a far scattare l'ira di Alessandro Dell'Uomo sarebbero state delle auto parcheggiate nei pressi di un suo terreno.

L'uomo che ha sparato e ucciso lo zio è trattenuto in caserma. I conoscenti lo descrivono come una persona che non ha mai dato alcun genere di problema perché da tempo svolgeva la sua attività come guardia giurata anche all'interno del tribunale di Frosinone e di quello di Cassino.