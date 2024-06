Precipita dal secondo piano dell’ospedale, muore 69 enne, era ricoverato

Tragedia questa mattina al san Benedetto di Alatri, dove un uomo di 69 anni residente ad Amaseno, è caduto dal secondo piano del nosocomio decedendo sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso portati dai sanitari presenti in ospedale, l’impatto è stato troppo violento e non ha lasciato scampo al paziente. Dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri di Alatri si è saputo che il 69 enne era ricoverato presso il San Benedetto, al momento si indaga per ricostruire l’accaduto ma sembra ormai certa l’ipotesi del gesto volontario.

