Mercoledì 3 Gennaio 2024, 08:06

Prima giornata di mercato e primo annuncio in entrata per il Frosinone che ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo del giovane franco algerino Farés Ghedjemis. Ma il Frosinone non si fermerà certo qui ed è lo stesso direttore tecnico canarino, Guido Angelozzi, in queste ore impegnato nelle trattative di mercato a ribadirlo: «Gli obiettivi sono quelli noti, un difensore centrale, e questo lo sapevamo fin dalla fine della scorsa finestra estiva del mercato, ed un esterno di difesa, esigenza creatasi con l'infortunio di Marchizza». Ruoli per i quali i nomi sono già noti da tempo, il giovane centrale juventino Huijsen ed il terzino dell'Atalanta, Zortea. «I due giocatori a noi piacciono, ma aspettiamo l'ok definitivo» spiega Angelozzi. Il Frosinone non cambia i suoi piani di mercato. Nessun interessamento o trattativa per nomi eclatanti, o giocatori esperti. La società canarina, forte anche dell'ottimo lavoro fatto fino ad oggi con la politica intrapresa, tiene la barra diritta anche sul mercato per puntare all'obiettivo salvezza: «Seguiremo la stessa filosofia con la quale siamo partiti. Non esistono giocatori esperti o meno esperti, esiste una nostra linea e la seguiremo».

Filosofia che tende in primis a trovare giovani da valorizzare. In quest'ottica è arrivato l'ok definitivo per il giovane franco algerino da Farés Ghedjemis, esterno d'attacco classe 2002: è stato acquisito a titolo definitivo con contratto fino a tutto giugno 2026. Al giocatore che in questa fase iniziale della stagione ha giocato con il Rouen, nella terza divisione francese (corrispondente alla Serie C italiana) disputando 18 partite e realizzando quattro reti, erano interessate anche altre società, come ad esempio il Montepellier, ma alla fine i buoni uffici e la bravura degli esperti di mercato canarini hanno avuto la meglio. Si sta poi pensando anche alla squadra Primavera che ha incontrato delle difficoltà evidenti in questo inizio di stagione. È stato così ufficializzato l'arrivo dal settore giovanile del Sassuolo del difensore classe 2004 Zakni Lazar, al quale si sono aggiunti i ritorni dal prestito con il Rimini di due vecchie conoscenze della Beretti canarina, l'attaccante di Amaseno Alessandro Selvini (classe 2004) ed Evan Bouabre (2003).

PARTENZE

È poi sempre aperto il fronte delle partenze: «Noi non vogliamo mandare via nessuno, ma se si creeranno situazioni di mercato le valuteremo», aggiunge Angelozzi. Così come si sta facendo per Lulic, il centrocampista sembrava destinato al Sudtirol, ma nelle ultime ore è intervenuto il Bari che avrebbe pronto per lui un triennale. Altri giocatori come Caso, Bourabia e Baez potrebbero fare le valigie. In questa eventualità la società canarina interverrebbe sul mercato per sostituirli. Per una loro eventuale sostituzione si sono fatti nomi di Alessio Zerbin e Samuele Mulattieri, che sarebbero due stelle di ritorno in Ciociaria. Ma per ora si tratta di voci.Intanto c'è da pensare al prossimo impegno casalingo che vedrà sabato il Frosinone affrontare il Monza. Ieri sono ripresi gli allenamenti dei canarini. La notizia positiva riguarda il ritorno in gruppo di Pol Lirola, che va così a far tirare un sospiro di sollievo per quanto concerne il reparto difensivo, per il quale non arrivano invece notizie positive su Oyono, che ancora ieri non si è allenato, sottoponendosi a terapie così come Baez. Si attende il ritorno di Luca Mazzitelli. Il capitano oramai si allena con il gruppo già dal finire della scorsa settimana e sarà probabilmente tra gli undici di Di Francesco per l'ultima gara del girone di andata.