Vico nel Lazio, la scuola primaria intitolata a padre Francesco Pitocchi

La scuola primaria di Vico nel Lazio è stata intitolata a padre Francesco Pitocchi, religioso originario del piccolo centro, dove era nato nel 1852 e dove ha operato a lungo, come sacerdote e come insegnante. Dopo la morte, avvenuta a Roma nel 1922, la salma è stata traslata a Vico, nella cappella dello Spirito Santo, chiesa di San Michele Arcangelo . L'iniziativa di intitolare l'istituto è stata di Primo Pica, ex direttore didattico, il quale ha inteso riscoprire e far conoscere un personaggio rilevante per il paese.

Presente alla cerimonia un nipote del sacerdote, mentre l'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale. Presenti all'evento, fra gli altri, il sindaco Claudio Guerriero e il vice Massimo Ciullo.