Non si è ancora spento l'eco della storica impresa al "Maradona" di Napoli con cui i canarini hanno guadagnato per la prima volta la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, che i ragazzi terribili di Di Francesco tornano in campo domani alle 12.30 per un altro match di alto livello contro la Juventus, valido per la 17esima giornata di Serie A. A dirigere la partita, che vedrà un "Benito Stirp" tutto esaurito, è stato designato Maurizio Mariani di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Francesca Di Monte di Chieti, mentre il Quarto Uomo Daniele Minelli è di Varese. Al Var Valerio Marini di Roma1, Avar Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore.

Nell'allenamento di ieri lavoro differenziato per Reinier e Mazzitelli, Oyono ha svolto solo delle terapie. Tutti e tre vanno verso la non convocazione. Tenendo anche conto del lungo infortunio di Marchizza e della squalifica di Okoli continua, quindi, l'emergenza in difesa per mister Eusebio Di Francesco. Emergenza a cui si metterà un freno nel mercato di gennaio con l'arrivo dalla Juve del 18enne Huijsen, oltre ad altri possibili movimenti a cui sta lavorando Guido Angelozzi. A Napoli Di Francesco ha optato per una difesa a tre, cosa che potrebbe essere ripetuta anche contro la Juventus, schierandosi così a specchio con la squadra di Massimiliano Allegri.

LE SCELTE

I BUONI RAPPORTI

Insieme a Monterisi e Romagnoli, dunque, potrebbe essere riconfermato Lusuardi, che al suo esordio assoluto in Italia ha fatto benissimo contro gli scudettati di Walter Mazzarri. Così potrebbero giocare sugli esterni Lirola a destra e Garritano a sinistra, con Barrenechea e Brescianini in mezzo e il tridente formato da Soulè, Kaio Jorge e Ibrahimovic. Se ne dovrebbe sapere di più nella conferenza stampa di oggi di mister Di Francesco, che comunque non si sbilancerà più di tanto sulla formazione per non dare un vantaggio ad una Juventus che scenderà in campo per tornare a vincere dopo l'1-1 allo stadio Ferraris di Marassi contro il Genoa. Intanto capitan Mazzitelli carica: «Speriamo di festeggiare il Natale regalandoci un'altra bella giornata com'è stata quella di Napoli». Mentre il patron Stirpe avverte: «Sarà una partiita durissima»Le due squadre stanno intrattenendo ottimi rapporti, ma domani entrambe cercheranno di fare punti per i rispettivi obiettivi. Con i bianconeri, infatti, vige un importante asse di mercato, con Barrenechea, Soulè e Kaio Jorge arrivati in prestito alla corte di Eusebio Di Francesco, che li ha saputi far crescere in fretta, aumentandone il valore tanto che la Juventus, in caso di offerte importanti dalla Premier League inglese, potrebbe decidere di cedere Soulè già a gennaio. Scenario difficile (il presidente Stirpe ha ribadito anche ieri che gli accordi con la Juventus prevedono il suo prestito fino a giungo 2024), ma non impossibile, e comunque a breve arriverà in maglia giallazzurra un altro prodotto del vivaio bianconero ovvero il difensore Dean Huijsen, 18 anni, che dopo aver giocato in Serie C nell'under 23 bianconera ha esordito in A contro il Milan disputando 12 minuti al posto dell'ex canarino Gatti.Beniamino Cobellis© RIPRODUZIONE RISERVATA