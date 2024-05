Valle del Peschiera riparte da Antonio Domenici: «Pronto a costruire per onorare la maglia»

RIETI – Il Valle del Peschiera ha il suo nuovo tecnico: è Antonio Domenici. Nome che si era avvicinato al club già nei giorni scorsi dopo la separazione con mister Lorenzo Pezzotti. Il tecnico non è nuovo della Promozione reatina e in particolare del girone B in quanto un ex importante del Poggio Mirteto. Le società comunica che nei prossimi giorni verrà definito tutto lo staff tecnico.

Le prime parole del tecnico

«Il Valle del Peschiera è, tra le società che mi hanno contattato, quella che più di tutte rispecchia i valori che mi legano a questo sport. Ci sono persone per bene, innamorate di calcio e con grandi ambizioni, supportate da un senso di aggregazione spesso introvabile. Mi hanno messo subito a mio agio ed abbiamo trovato tanti punti di contatto tra le nostre idee calcistiche. Sono molto felice di aver fatto questa scelta, ho un’energia fortissima, voglio ripagare a pieno la fiducia dimostratami. Qui conoscevo già il ds Sergio D’Aquilio e Tonino Ciaramelletti, persone con cui ho avuto sempre un ottimo rapporto. Tra le nuove conoscenze c’è invece il direttore Della Penna, persona molto seria ed elegante. Ed infine il presidente Andrea Latini, conosciuto lui ho capito la dimensione qualitativa che il Vdp può avere in futuro, pacato ma di grande personalità. Sono un allenatore a cui piace costruire. Mi stimola l’idea di migliorare, di rendere perfetto ciò che già funziona bene. Non so cosa otterremo in campo e con la società non abbiamo parlato di numeri e di obiettivi ma mangeremo pane e sudore per onorare la maglia e questa realtà che merita tantissimo».

La nota del club

«Benvenuto mister Antonio Domenici.

La società Valle del Peschiera a nome del presidente Andrea Latini e del direttore generale Fabrizio Della Penna dà il benvenuto a mister Antonio Domenici augurando a lui un grande in bocca al lupo per la prossima stagione. Nei prossimi giorni verranno resi noti gli altri componenti dello staff tecnico».

La carriera

Mister Domenici inizia nel 2005 a fare l’allenatore con i piccoli della Cagis Frasso con mister Lucio Raspati, che lo aiuta anche a prendere il titolo da istruttore giovani calciatori.

Dopo alcuni anni con lui, durante il corso per l’abilitazione Uefa B, fa la mia prima esperienza tra i grandi prima affiancando mister Costantino Fabiani al Centro Italia in Promozione e poi prendendo la guida tecnica della Juniores Regionale della stessa.

Nel 2012/13 va di nuovo alla Cagis Frasso dove, il primo anno, vince la Seconda Categoria. Poi sempre lì disputa un anno di Prima categoria. Arriva al Poggio Nativo nel 2014 dove, in 5 anni, porta la squadra dalla Terza alla Prima categoria, vincendo il campionato di seconda categoria nella stagione 2016/17. Nel 2019 va al Poggio Mirteto dove al primo anno vince la Prima categoria 2019/20 e, dopo un anno di stop per Covid, passa due anni in Promozione. Nell’ultimo anno lascia il Poggio Mirteto che a novembre per poi passare sei mesi in prima a Poggio San Lorenzo (Prima categoria) dove ottiene il record dei punti per la società.